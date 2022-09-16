Україна

Список претендентів на зірку Шахтаря поповнюється.

Мілан зацікавлений у придбанні вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика, повідомляє todofichajes.

За інформацією джерела, "россонери" зацікавлені у посиленні лінії атаки та звернули свою увагу на Михайла Мудрика. Зазначимо, що на позиції Мудрика у Мілані виступає Рафаел Леау.

Про можливу суму трансферу наразі не йдеться.

Нагадаємо, після двох турів Мудрик є лідером групового етапу Ліги чемпіонів за системою гол+пас. Інтерес до нього також проявляють Реал, Евертон і Арсенал.