Україна

Голкіпер поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Воротар Миная Олександр Бандура прокоментував своє вилучення у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги проти Інгульця (2:1).

"Розумів, що граю руками за межами штрафного майданчика. М‘яч міг опинитись у воротах і я прийняв таке рішення. Не бачив, чи є у мене за спиною захисники і чи зможе хтось підстрахувати.

Так, прикро, що пропущу наступну гру проти Львова можливо й не одну. Все ж таки конкуренція присутня в команді. Але головне – результат. Команда перемогла Інгулець.

Без перебільшення історична для Минаю перша виїзна перемога, яка здобута на третій сезон виступів в УПЛ. Вітаю всіх вболівальників і дякую за підтримку", - наводить слова Бандури прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Минай.