Ліга Європи

Румунський спеціаліст провів 14 єврокубкових матчів на груповому етапі з київським клубом.

Вчора київське Динамо продовжило свій невдалий старт у нинішньому сезоні, поступившись кіпрському АЕКу (0:1) у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

Таким чином, головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу здобув лише одну перемогу з київським клубом на групових стадіях єврокубків.

Це сталося у матчі проти угорського Ференцвароша (1:0) у групі Ліги чемпіонів у сезоні-2020/21. В решті 13 зустрічей кияни двічі зіграли внічию та 13 разів програли. Різниця м'ячів – 6:27 на користь суперників.

Після двох турів та двох поразок Динамо посідає останнє місце у групі Ліги Європи. Наступний матч кияни проведуть проти французького Рена. Гра відбудеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом.

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