Україна

Український захисник поділився своїми думками щодо невдалого старту сезону для "біло-синіх".

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував невдалий старт нового сезону для "біло-синіх".

"Наше життя складається з поганих та гарних миттєвостей. Звісно, ми бажаємо, щоб у нас було якнайбільше хороших та позитивних періодів. Але ми самі до цього прийшли – повинні бути сильними та вийти з цієї кризи.

Вважаю, що ця пауза є дуже вчасною, перезавантажимося. Хто поїде до збірної – це зовсім інші емоції, інший рівень, це національна збірна. А хлопці, які залишилися в клубі, будуть відпочивати, тому що є час.

Вся команда перезавантажиться. Коли всі повернемося в один ритм, то будемо в емоційному плані інші. Пройде деякий час, по-іншому готуватимемося. Думаю, ця криза мине, не може вона постійно продовжуватися. Тим паче, що ми все для цього робимо. Удача десь трохи відвернулася, але її треба заслужити", - сказав Караваєв в інтерв'ю ВЗбірна.

Раніше ультрас київського Динамо "WBC" оприлюднили заяву щодо вищого керівництва клубу.