Франция

Кияни зіграють з французами 6 і 13 жовтня.

Французький Ренн оголосив про підписання португальського півзахисника Шека. 27-річний футболіст приєднався до "червоно-чорних" у якості вільного агента і підписав контракт до червня 2024 року.

Зазначимо, що останнім клубом Шеки був Лілль, у складі якого той виступав з літа 2018 року. У сезоні-2021/22 Шека зіграв у футболці "мастифів" 31 матч і забив 4 м'ячі.

Основна позиція цього гравця на полі — опорник хавбек, проте піренеєць може зіграти й ліворуч.

Нагадаємо, київське Динамо зіграє проти Ренна у рамках Ліги Європи 6 і 13 жовтня. Поєдинок 3 туру пройде в однойменному французькому місті, матч 4 туру — у Кракові на стадіоні Краковія імені Юзефа Пілсудського. Шека у цих іграх своїй команді не допоможе, адже не може бути дозаявлений на єврокубки.

Раніше стало відомо, що капітан Ренна пропустить перший матч проти киян через дискваліфікацію.