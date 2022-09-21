Україна

Гравець возз'єднався з Віктором Скрипником.

Полтавська Ворскла оголосила про підписання Владлена Юрченка. 28-річний півзахисник підписав із "біло-зеленими" контракт на 3 роки і виступатиме з 80 номером на спині. Сума трансферу наразі не повідомляється.

Останнім клубом Владлена була латвійська Рига, у складі якої той провів 15 матчів і відзначився одним забитим м'ячем.

В Україні Юрченко виступав у складі Маріуполі (на той час Іллічівця), Зорі та Десни. Також має європейський досвід — і Німеччині Юрченко захищав кольори Баєра, а у Данії — Вайле.

Протягом двох сезонів (2019/20 і 2020/21) хавбек грав під керівництвом нинішнього наставника полтавців Віктора Скрипника у луганській Зорі.

Зазначимо, що після чотирьох турів Ворскла посідає останнє, 16 місце у турнірній таблиці УПЛ. В активі полтавського колективу всього 1 набраний пункт. Стільки ж — у Кривбасу та Львову, проте львів'яни мають гру в запасі.