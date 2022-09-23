Україна

25-річний українець пішов на підвищення.

Півзахисник луганської Зорі Єгор Назарина став гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє прес-служба "гірників". Угода із 25-річним українцем розрахована на п'ять років.

Назарина є вихованцем київського футболу – спочатку він займався у Динамо, а з 2014 року у Дніпрі. В УПЛ він зміг дебютувати у 2017 році. Потім у січні 2018 року Єгор перебрався до Антверпена, де за півроку провів 18 матчів.

У сезоні-2019/20 Назарина виступав в оренді за львівські Карпати, а влітку 2020 року перейшов до Зорю. З того часу він відіграв за луганчан 59 матчів, забивши три м'ячі та віддавши п'ять асистів.

У поточній кампанії Назарина провів усі шість поєдинків Зорі в УПЛ, а також він був капітаном команди у Лізі конференцій.