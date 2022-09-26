Україна

Наставник луганчан поділився своїми думками щодо тренувального процесу команди.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував підготовку команди до наступних матчів УПЛ після міжнародної перерви.

"Після останньої гри перед перервою у всіх гравців було кілька днів вихідних, щоб вони могли набратися енергії перед тренувальним процесом.

Ми планували зіграти два контольні матчі за перший тиждень — проти Олександрії та Колоса, і зараз ми маємо ще один тиждень, щоб підготуватися.

Контрольними матчами я задоволений. Ми спробували різні тактичні моменти, а також використовували гравців на різних позиціях. Усі футболісти, які брали участь у тренувальному процесі, були задіяні у матчах. Усі здорові. Після перерви ми продовжуватимемо використовувати всіх футболістів, які готуються до матчів.

На початку зборів у Польщі перед стартом чемпіонату ми мали багато нових футболістів, як новачків, так і з молодіжної команди. Деякі гравці пішли до нових команд, а деякі навпаки прийшли. У нас на кожну позицію є по два футболісти, тому вони бачать конкуренцію і ми, тренерський штаб, бачимо це у тренувальному процесі.

Ми хочемо бути готовими до гри проти Кривбасу. Фізично ми маємо бути готові. Завтра у хлопців буде вихідний, а потім ми почнемо готуватись до гри з Кривбасом", — сказав Ван Леувен в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, у першому матчі Зоря зіграла внічию проти Олександрії, а у другій грі поступилася Колосу.