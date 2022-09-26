Наставник луганчан поділився своїми думками щодо тренувального процесу команди.
Патрік ван Леувен, YouTube
26 вересня 2022, 20:20
Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував підготовку команди до наступних матчів УПЛ після міжнародної перерви.
"Після останньої гри перед перервою у всіх гравців було кілька днів вихідних, щоб вони могли набратися енергії перед тренувальним процесом.
Ми планували зіграти два контольні матчі за перший тиждень — проти Олександрії та Колоса, і зараз ми маємо ще один тиждень, щоб підготуватися.
Контрольними матчами я задоволений. Ми спробували різні тактичні моменти, а також використовували гравців на різних позиціях. Усі футболісти, які брали участь у тренувальному процесі, були задіяні у матчах. Усі здорові. Після перерви ми продовжуватимемо використовувати всіх футболістів, які готуються до матчів.
На початку зборів у Польщі перед стартом чемпіонату ми мали багато нових футболістів, як новачків, так і з молодіжної команди. Деякі гравці пішли до нових команд, а деякі навпаки прийшли. У нас на кожну позицію є по два футболісти, тому вони бачать конкуренцію і ми, тренерський штаб, бачимо це у тренувальному процесі.
Ми хочемо бути готовими до гри проти Кривбасу. Фізично ми маємо бути готові. Завтра у хлопців буде вихідний, а потім ми почнемо готуватись до гри з Кривбасом", — сказав Ван Леувен в інтерв'ю клубній прес-службі.
Нагадаємо, у першому матчі Зоря зіграла внічию проти Олександрії, а у другій грі поступилася Колосу.