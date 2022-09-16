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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 15 вересня:

- Дніпро-1 продовжив свій дебютний єврокубковий сезон у Лізі конференцій, де зміг здобути перемогу над кіпрським Аполлоном.

- Київське Динамо продовжило свої невдалі виступи, поступившись кіпрському АЕКу — тепер у киян дві поразки у двох стартових матчах групового етапу Ліги Європи.

– Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив ще один клуб АПЛ, а саме Ньюкасл.

- Незважаючи на нещодавно продовжений контракт Кіліан Мбаппе знову зацікавив одразу три клуби АПЛ. Малоймовірно, що француз залишить парижан найближчим часом, але факт залишається фактом.

- 13-річний футболіст провів офіційний поєдинок за клуб із Північної Ірландії. Крістофер Атертон, який відзначився асистом, став наймолодшим футболістом Британії, який колись висадив на поле в офіційному матчі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.