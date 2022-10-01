Україна

Артем Гагарін прокоментував розмови про відставку наставника.

Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував чутки у ЗМІ, які відправляють у відставку головного тренера команди Юрія Вернидуба.

"Щоразу, читаючи щось подібне, розумію, що напевно не варто реагувати. Хоча, якщо це людина написала, і не одна, значить, у суспільства є запит. Може ми десь в інформаційному полі недопрацьовуємо? Тому, я все ж таки відповім!

Це точно не останній матч Вернидуба! Ніхто в Кривбасі навіть гіпотетично не розглядає гру із Зорею в цьому контексті. Це просто черговий поєдинок чемпіонату, черговий крок на нашому довгому шляху.

Зараз є повна довіра до Юрія Миколайовича з боку керівництва клубу, повне розуміння, що ми робимо, куди рухаємось, як розвиваємось та яких цілей ми хочемо досягти. Ці цілі не змінювалися — ми будуємо новий футбольний клуб Кривбас. Попри всі труднощі!" — написав Гагарін в Instagram.

Після чотирьох турів Кривбас набрав одне очко і посідає 15 місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда Юрія Вернидуба проведе проти Зорі. Гра відбудеться завтра, 2 жовтня, о 17:00 за київським часом.