Україна

Дмитро Кара-Мустафа поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Тренер Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Інгульця (2:2).

"Вийшов непоганий спаринг. Перший тайм у нашому виконанні був хорошим, хоча ми в кінцівці і пропустили. Ми побачили непогану гру, моменти, удари по воротам. Більше моментів було саме у Кривбасу, але перед перервою цей прикрий гол. Начебто нічого не віщувало проблем, але Інгулець використав свій єдиний момент, й забив.

На другий тайм наша команда вийшла й додала у швидкості, одразу відіграла пропущений мʼяч. Після вимушеної перерви (сирена) футболісти не увійшли як треба у гру в перші десять хвилин. В цілому ми задоволені спарингом.

Повторюсь, в цілому ми задоволені грою. Десь не реалізували свої моменти, десь припустились прикрих помилок, через що пропустили. Так у футболі буває: помилився – тебе покарали.

Дебют двох новачків — Дібанго і Микитишин? Кожному футболісту потрібна адаптація. Тим паче, Дібанго приїхав з іншої країни, у нього інший менталітет. Щодо Микитишина, то він провів тільки одне повноцінне тренування в команді. Йому також потрібен час для адаптації.

Проти Зорі треба виходити та грати у футбол. Грати на перемогу. Показати сміливий та впевнений футбол. Тоді все вийде: буде гра – прийде результат", - наводить слова Кари-Мустафи прес-служба криворізького клубу.

Раніше генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко підбив підсумки трансферного вікна.