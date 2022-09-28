Ліга націй

Коментар гравця збірної України.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик, який за підсумками поєдинку Ліги націй проти Шотландії (0:0) виграв нагороду "Лев матчу", прокоментував гру проти британців.

На думку 21-річного футболіста, "синьо-жовтим" у цій грі не вистачило везіння та реалізації.

"Я не знаю, чому так сталося. Були такі моменти, коли то м'яч не летів, чи то сейви були, коли просто не могли влучити у ворота. Не знаю, такі моменти іноді складно якось коментувати, бо коли м'яч летить у "дев'ятку", а ворота парирує, то як це можна назвати? Коли кросом іде подачі, але м'яч зрізався з ноги. Таке буває. Я вважаю, що наша команда в усіх компонентах перегравала Шотландію. Але оце "трошки-трошки", це невезіння завадило нам виграти матч".

Окремо Мудрик подякував уболівальникам, які у вівторок ввечері зібралися на краківському стадіоні Краковія. Наші співвітчизники створили для збірної України справжню домашню атмосферу навіть не дивлячись на те, що через російську агресію наша команда вимушена грати домашні матчі у Польщі.

"Скажу чесно: за такої підтримки, яку сьогодні нам надали вболівальники, неможливо грати погано. Після гри ми зробили коло, я ще раз підійшов до вболівальників, ще раз їм поаплодував. Настільки класно, коли люди не просто приходять і дивляться футбол, а коли вони приходять і вболівають. Я бачив очі наших вболівальників, як вони горіли нашою грою. Це багато чого варте. Хочу сказати всім вболівальникам, що ваша підтримка була дуже приємною. Дякую вам!

Нічого страшного не сталося. Сьогодні нам трішки не вистачило, але наступного разу треба трішки додати. Треба ставати кращими та не зупинятися на досягнутому. Якщо ми станемо краще — то й результати стануть краще. Будемо цього прагнути" — підсумував Михайло.





Нагадаємо, свій коментар після матчу з шотландцями також дав Андрій Ярмоленко.

У наступному розіграші Ліги націй головна команда України продовжить виступи у дивізіоні B.