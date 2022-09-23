Україна

Володимир Баєнко прокоментував закриття літнього трансферного вікна.

Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко підбив підсумки трансферного вікна, яке закрилося минулої опівночі.

"Вчора опівночі закрилось трансферне вікно в Україні. Цього літа в клубі залишилось лише близько десяти футболістів, але, попри це, всього за два місяці нам багато чого вдалося.

У Кривбасі з’явився тренер ТОП рівня, клуб підписав 15 нових футболістів, і це тільки в основній команді, а ще практично з нуля була укомплектована команда U-19 та значно підсилився жіночий Кривбас. І, найголовніше, що все це було досягнуто в нелегкий для усієї країни час.

Варто зауважити, що закриття трансферного вікна не означає, що у клубі в найближчий час не буде новачків. Наразі є певні юридичні нюанси, які не дозволяють нам оголосити про підписання нових виконавців та презентувати їх. Також є декілька футболістів, які мають статус вільних агентів і входять у сферу інтересів клубу.

Тому, як полюбляє підкреслювати наш медіа-відділ після презентації кожного нового гравця Кривбасу: To be continued", - наводить слова Баєнка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав вінгера Шахтаря.