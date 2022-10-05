Україна

У неділю кияни вкотре завітають за Арену Львів.

Київське Динамо проведе номінально домашній матч шостого туру чемпіонату України з Рухом у Львові, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначимо, що у нинішньому сезоні підопічні Мірчі Луческу проводять на цьому стадіоні вже третю поспіль гру, у якій є господарями поля. Нагадаємо, також на Арені Львів відбулися матчі киян з Дніпром-1 і Львовом.

Гра Динамо — Рух пройде 9 жовтня і розпочнеться о 17:00.

Перед двобоєм із "жовто-чорними" кияни поміряються силами з Ренном у Лізі Європи. Гра відбудеться у четвер, 6 жовтня, о 22:00 за київським часом. До Франції Луческу взяв Діалло та ще 25 футболістів.