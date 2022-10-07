Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на шостий тур чемпіонату України.

Починаючи з п'ятниці до понеділка (7-10 жовтня) відбудуться матчі шостого туру української Прем'єр-ліги.

Стали відомі призначення на майбутні матчі. Центральний матч туру між Дніпром-1 та луганською Зорею обслужить Дмитро Кривушкін.

Зустріч між київським Динамо та львівським Рухом обслужить Ігор Пасхал із Херсона.

При цьому система ВАР буде доступна на матчі Кривбас — Минай, а слідкуватиме за нею Денис Шурман. Головним арбітром цього матчу буде Максим Козиряцький.

Всі призначення:

7 жовтня, п'ятниця

15:00 Верес — Металіст - Віктор Копієвський (Кропивницький)

17:00 Колос — Інгулець — Анатолій Абдула (Харків)

8 жовтня, субота

13:00 Ворскла — Чорноморець — Олег Деревінський (Хмельницький)

9 жовтня, неділя

13:00 Дніпро-1 — Зоря — Дмитро Кривушкін (Харків)

15:00 Кривбас — Минай — Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Арбітр ВАР — Денис Шурман (Київська область)

17:00 Динамо — Рух — Ігор Пасхал (Херсон)

10 жовтня, понеділок

15:00 Олександрія — Металіст 1925 — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

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