Команди УПЛ впізнали арбітрів на шостий тур чемпіонату України.
Ігор Пасхал, ФК Динамо Київ
07 жовтня 2022, 12:52
Починаючи з п'ятниці до понеділка (7-10 жовтня) відбудуться матчі шостого туру української Прем'єр-ліги.
Стали відомі призначення на майбутні матчі. Центральний матч туру між Дніпром-1 та луганською Зорею обслужить Дмитро Кривушкін.
Зустріч між київським Динамо та львівським Рухом обслужить Ігор Пасхал із Херсона.
При цьому система ВАР буде доступна на матчі Кривбас — Минай, а слідкуватиме за нею Денис Шурман. Головним арбітром цього матчу буде Максим Козиряцький.
Всі призначення:
7 жовтня, п'ятниця
15:00 Верес — Металіст - Віктор Копієвський (Кропивницький)
17:00 Колос — Інгулець — Анатолій Абдула (Харків)
8 жовтня, субота
13:00 Ворскла — Чорноморець — Олег Деревінський (Хмельницький)
9 жовтня, неділя
13:00 Дніпро-1 — Зоря — Дмитро Кривушкін (Харків)
15:00 Кривбас — Минай — Максим Козиряцький (Запоріжжя)
Арбітр ВАР — Денис Шурман (Київська область)
17:00 Динамо — Рух — Ігор Пасхал (Херсон)
10 жовтня, понеділок
15:00 Олександрія — Металіст 1925 — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)
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