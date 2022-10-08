Україна

Прес-конференція головного тренера ковалівців.

Головний тренер ковалівського Колоса Ярослав Вишняк прокоментував нічийний матч своєї команди з Інгульцем із Петрового (0:0).

"Я думаю, що все склалося прогнозовано: Інгулець грав другим номером, а Колосу довелося зламувати їхню щільну оборону. Якщо коротко, то для перемоги нам не вистачило забитого м'яча. Не вдалося забити, бо не вистачає майстерності. Ми мали кілька моментів, але ми просто не змогли їх реалізувати.

Ми хотіли контролювати м'яч, міняти фланги, змусити Інгулець бігати без м'яча. Нам виходило грати першим номером, але не вистачило агресії біля штрафного майданчика. Там, де ми могли бити по воротах, ми робили зайві торкання, шукали непотрібний пас, хоча відстань була лише 16-20 метрів і можна було спокійно пробивати по воротах.

Але знову ж таки, у нас хороші гравці в атаці і вони можуть тонко розіграти момент, тому те, що ви кажете, що не вистачало агресії... Ми у другому таймі зробили планові заміни, хотіли дотиснути Інгулець. Але ж це не так просто. Вони незаслужено програли Ворсклі. Вони добре грають на контратаках, тож ми й грали так обережно. Вони всім дають бій та з ними важко грати. Крім нашої гри, є ще гра суперника, тому якось так".

Окремо 40-річний спеціаліст прокоментував заміну півзахисника Оріховського на нападника Ісаєнка.

"Ми хотіли перемагати, хотіти тиснути на суперника протягом усієї гри, а не з перших хвилин вийти і просто побігти. Але ж ви розумієте, що Інгулець будує гру на контратаках і, наприклад, пропустити 2-3 швидкі контратаки, а потім що робити? Відігруватися з двох пропущених? Ми грали позиційно, грали першим номером, але це не означає, що ми грали з позиції сили.

Бажаємо мати перевагу завжди, але ще далеко до цього. Намагаємось, доходимо до штрафного майданчика, а там нам бракує правильних рішень. Ми розраховуємо на всіх, у кожному матчі робимо заміни. Просто потрібно достукатися до гравців, що вихід на 15 чи 5 хвилин – це шанс показати себе. Хлопці мають розуміти, навіщо вони у команді. Сподіваюся, що у наступних іграх вноситимемо коригування у гру і вони будуть приносити користь".

Насамкінець фахівець розповів, в якій формі зараз перебуває Андрій Богданов, якій після початку повномасштабної війни росії проти України вступив до лав ЗСУ. Вдруге поспіль 32-річний футболіст потрапляє до заявки, проте не виходить на поле.

"Богданов набирає форму, це видно. Є бажання задіяти його, але він не готовий поки що виходити у старті чи навіть на тайм. Потрібно не забувати, що він приєднався вже після передсезонної підготовки та після того, як стартував чемпіонат. Тому просто вийти і зіграти 20 хвилин, коли м'яч туди-сюди літає досить не просто. Тому треба просто чекати. Віримо, що невдовзі він зможе допомогти команді" — підсумував Вишняк.

Нагадаємо, у першому матчі п'ятниці Металіст здобув перемогу над Вересом.