Ліга конференцій

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зустрівся з Вадуцем із Ліхтейнштейна, який представляє другий дивізіон Швейцарії.

За підсумками протистояння команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити cильнішого їм не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2.

Огляд матчу:

Дніпро-1 — Вадуц 2:2

Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 78 — Фер, 26, Гассер, 47



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк (Бланко, 46), Сарапій, Сваток, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Громов, 62) — Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50), Піхальонок, Амаш (Горбунов, 46) — Довбик.



Вадуц: Шанд — Гассер, Ізік, Трабер — Ульріх, Фоссо, Гаїч (Гаслер, 72), Фер (Гельзер, 90+2) — Чічек (Джокич, 73) — Сасере (Растодер, 72), Зуттер (Омерович, 82).



Попередження: Бланко, Сваток — Фоссо, Джокич.