Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри із Динамо.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру УПЛ проти київського Динамо (0:3).

"Рівень гравців Динамо дуже високий. Такі команди, як Шахтар чи Динамо, помилок не прощають. Ми помиляємося, після чого нам забивають. І складність ситуації полягає в тому, що ці помилки дуже прості. А коли ти граєш проти таких суперників, їх не прощають. Адже під час голів, які ми пропускали, складних комбінацій не було. Варто навчитися не робити простих помилок, дещо змінити своє ставлення до цього.

Так, у нас дуже молодий захист. Наші футболісти грають у Юнацькій лізі УЄФА… Дай Боже, щоби закінчилася ця війна… Молоді гравці, не тільки Руху, а й інших українських клубів, – це майбутнє України та його футболу. Тут є багато молодих і талановитих футболістів. Дай Боже, щоби вони доросли до справжньої Ліги чемпіонів.

Я бажаю всім удачі в протистоянні не футбольному. А те, що в цей період відбуваються ще й матчі чемпіонату – це вже дуже героїчна справа. Війна на нас вплинула, як і на всіх. Уже три поєдинки Руху переривала повітряна тривога, і під час таких моментів дуже переживаєш за своїх близьких, за тим, що відбувається, наприклад, у Запоріжжі. Тому всі мої футбольні враження випалює війна. Я в шоці, бл***, від цих виродків, вибачте… Дай Боже, щоби ми мирно жили", - наводить слова Кучука прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.