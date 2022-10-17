Україна

Донецький клуб вшанував героїв України.

У неділю, 16 жовтня, донецький Шахтар обіграв київське Динамо в українському "Класичному" з рахунком 3:1.

Гімн України перед грою виконала 21-річна захисниця Азовсталі Катерина Поліщук, більш відома як "Пташка" — парамедик медичного батальйону "Госпітальєри". Вона запам'яталася українцям у тому числі прекрасними співами з Азовсталі.

Перший удар по м'ячу у свою чергу наніс 42-річний морський піхотинець Михайло "Піаніст" Діанов, який також героїчно захищав Азовсталь у Маріуполі і є вболівальником Шахтаря.

21 вересня "Пташка" і "Піаніст" були звільнені з російського полону.



Після матчу Діанов також зайшов до роздягальні "гірників". "Матч шикарний, просто бомба. Ви сильніші за них" — сказав "Піаніст".