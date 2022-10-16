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Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди у матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (1:3).

"Шахтар заслужив на цю перемогу, яка відбулася на тлі наших неймовірних помилок. Шахтар виглядав свіжішим, грав на інших швидкостях. Ми не могли піднятися на цей рівень швидкості, поступалися в цьому компоненті супернику.

Гра була рівною до певного моменту, поки ми не прогаяли суперника на кутовому, коли пропустили перший гол. Подібне повторилося під час іншого кутового і в епізоді коли був призначений пенальті. Відсутність концентрації уваги під час стандартів дозволила супернику забити м'яч та заробити пенальті. Руслан – молодець, що витягнув цей м'яч.

Початок другого тайму був вдалим для нас, ми забили хороший гол, але відразу, буквально за хвилину, пропустили випад суперника. Судаков протягнув м'яч, Мудрик увірвався в середину... Це те, про що я казав, те, що він робить добре. Мало бути підстрахування партнерів. У першому таймі ми чудово справлялися з цими проходами Мудрика, а в другому не встежили, і він забив гол. Потім швидко трапилося вилучення і третій м'яч, також на тлі наших помилок. Довгий пас, який мав прочитати і воротар, і захисники. Помилки призводять до голів, а голи приносять перемогу.

Усі ці помилки, за які нас покарав суперник, для мене неприпустимі. Незрозуміло, як Забарний міг так обробляти м'яч. Нічого небезпечного епізод не віщував, треба було зіграти просто, а він відпустив м'яч. Напевно, арбітри могли обмежитися і жовтою карткою, бо, здається, ще один наш гравець знаходився трохи нижче. Але суперник використав свій шанс, і наш гравець був вилучений.

Після другого голу Шахтар контролював хід матчу, а ми поспішали, метушилися, до того ж залишилися в меншості. Я не бачив впевненості у діях своїх підопічних.

До матчу з Металістом потрібно буде зробити якісь заміни. Завтра рано-вранці ми виїжджаємо до Києва. По приїзду потрібно варто буде спробувати награти свіжих гравців. Хоча в нас буде лише один тренувальний день на підготовку, оскільки ми не тренуємось, а лише катаємось.

Буяльського, Сидорчука та Циганкова я на два дні взагалі звільнив від тренувань. Окрім відновлювальних заходів відсутні й тренування, які мають підтримувати команду у добрих кондиціях. Сподіваюся, що до четверга хлопці відновляться. Можливо, будуть зміни у складі, у старті вийдуть свіжіші гравці. Зрозуміло, що Забарний точно не зіграє.

Чому не грають новачки (Лонвейк, Перріс, Діалло)? Я щодня спостерігаю за ними на тренуваннях. Вони поки не готові грати та мають зігратися з іншими футболістами, адаптуватися до команди, а команда — до них. Важко проводити експерименти вже через кілька днів після того, як гравці приходять до команди.

Я навпаки підбадьорюю своїх гравців і намагаюся підняти моральний дух. Прекрасно розумію, що ви маєте на увазі, але потрібно входити і в положення команди, яка постійно перебуває в дорозі та змінює поля, готелі, країни. Ці моменти позначаються на загальному стані гравців.

Не можу сказати, що у матчах, в яких ми поступилися, суперники домінували та мали велику перевагу. Перевага — це забиті голи суперників, які приходили після індивідуальних помилок наших футболістів.

Надалі будуть ті самі умови – переїзди, автобуси, літаки. У такій ситуації складно зберегти концентрацію, моральний стан, тим паче, коли йде серія невдалих матчів.

На мою думку, переломним моментом був програш Бенфіці та виліт із Ліги чемпіонів. Було спустошення та невдачі пішли чергою, ніби в нашій грі щось порвалося. Чогось не вистачало, але ми все одно не поступалися суперникам. Повторюся, результат матчів вирішували деталі, індивідуальні помилки, які призводили до цих поразок. Те саме стосується сьогоднішньої гри.

Зараз потрібно відновити хлопців у психологічному плані, адже на нас чекають ігри у четвер і неділю. Сподіваюся, що після повернення додому, до Києва, команда краще підготується до майбутніх матчів, у тому числі психологічно", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Динамо.