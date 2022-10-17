Україна

Коментар автора переможного м'яча у ворота львів'ян.

Оборонець СК Дніпро-1, який відзначився переможним голом у грі проти львівського Руху (3:2), поділився своїми враженнями від матчу.

Зазначимо, що участі у поєдинку не брали більшість іноземних футболістів команди Олександра Кучера.

"Дякую, за привітання з перемогою. Ми готувалися до такої емоційної гри, знали, що буде тяжко. Після нашого вдалого старту у чемпіонаті кожна команда налаштовується на нас дуже серйозно. Тому ще раз подякую за вітання з перемогою і голом.

Так складається у цьому сезоні, що скільки дають часу стільки я і граю. Але я кожного дня багато працюю, щоб отримати свій шанс. І, я вважаю, що сьогодні Бог мене нагородив за це таким результатом, адже я зумів принести команді дуже важливу перемогу.

Звісно, що я дуже радий, тим більше, що сьогодні моїй донці виповнюється три роки, тому мені дуже хотілось вийти на поле саме сьогодні і так все склалося, що вийшов і зумів забити переможний гол. Цей гол я присвячую своїй родині і донці".

Далі захисник прокоментував фактор останніх хвилин — вже у другому матчі поспіль "спортклубівці" виривають перемогу у доданий арбітром час.

"Я вважаю, що це чисто наш чоловічий характер, тому що ми до фінального свистка віримо у нашу перемогу. Так воно і сталося. Звісно, що пропускати небажано, але так скалася ситуація. Так що головне, що ми перемогли і тепер рухаємося далі".

Закінчив інтерв'ю Сергій відповіддю на питання про відсутність єврокубкових матчів на цьому тижні.

Для нас це перший досвід, коли ми граємо у єврокубках, тому зараз ми до цього звикаємо. Я вважаю, що ми вже достатньо матчів зіграли у Європі, щоб спокійно грати у такому ритмі. Я не бачу ніяких моментів, що можуть нам заважати. У нас є обойма хороших футболістів, є певна ротація, тому я тут не бачу проблем" — підсумував Логінов.







Нагадаємо, що Макс Валеф встановив клубний рекорд СК Дніпро-1.