Україна

Камерунський захисник поділився своїми думками після вилучення у матчі проти Минаю.

Захисник Кривбасу Іван Дібанго прокоментував своє вилучення у матчі шостого туру УПЛ проти Минаю (0:0).

"Це вперше в моїй карʼєрі, коли я отримав червону картку. Тому, звісно, я був дуже засмучений. Було бажання й ціль пройти свій футбольний шлях без вилучень. Так вийшло, що арбітр зіпсував мою мрію.

Є виключення з правил у футболі. Наприклад, Філіп Лам, який за всю свою довгу карʼєру жодного разу не вилучався з поля. Щодо мого попередження, я не наступав на ногу супернику, але арбітр вирішив інакше. Це футбол, й, на жаль, таке буває, що він прийняв хибне рішення.

У другому моменті я лише хотів добратись до мʼяча. Суперника не бив по обличчю. У тому епізоді його голова була дуже низько, й він сам врізався у мою руку.

Дуже прикро. Й до того ж, залишив команду у меншості… Це лише моя друга гра в Україні. Впевнений, цей момент зробить мене тільки сильнішим й у наступних матчах я буду грати тільки краще.

Рішення КДК? Я сподіваюсь, що вони приймуть рішення на мою користь й все буде добре. Адже дуже хочу зіграти у наступному матчі", - наводить слова Дібанго прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас буде оскаржувати червону картку Дібанго у матчі з Минаєм.