Україна

Клуби вирішили відкласти матч через постійні ракетні удари з боку рф.

За обопільною угодою сторін матч сьомого туру української Прем'єр-ліги між одеським Чорноморцем та Кривбасом 14 жовтня не відбудеться. Про це повідомляє прес-служба "моряків".

Таке рішення було ухвалено після останніх подій в Україні, територію якої росія масово обстрілює ракетами.

Базова дата для перенесеного матчу – 2 грудня 2022 року.

Зазначимо, що раніше було перенесено матч шостого туру УПЛ між Олександрією та Металістом 1925.