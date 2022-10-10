Україна

Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран прокоментував нічийний результат у матчі шостого туру УПЛ проти Кривбасу (0:0).

"Сьогодні ми програвали багато боротьби під час стандартних положень. Хоча створили свої три моменти, які повинні були реалізовувати. Провели пʼять замін, але вони не підсилити гру. Будемо розбиратись, чому так вийшло.

Щодо суперника, то Кривбас займає не своє місце у таблиці. Юрію Вернидубу потрібен час та терпіння, аби побудувати команду.

Заміна Колесника? Якщо ви дивились футбол, то бачили, він не виконував те, що від нього вимагалось. Він повинен був чіплятись за мʼячі, аби підтримувати наших півзахисників. Він випав з гри, йому треба працювати над собою. У психологічному плані, в першу чергу. І все буде добре. У нього хороші перспективи, адже він має хороші дані. Треба тільки перебудуватись в плані психології.

В цілому всі нападники зіграли сьогодні не так, як ми планували. Селезньов? Коли я буду задоволений його тренувальним процесом, тоді його побачимо. Наразі він не готовий, аби підсилити нашу команду", - наводить слова Шарана прес-служба Кривбасу.

Раніше головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі проти Миная.