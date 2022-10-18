Україна

Олег Протасов прокоментував вручення підозри Юрію Запісоцькому.

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов поділився своїми думками щодо вручення підозри генеральному секретареві та віце-президенту УАФ Юрію Запісоцькому.

"Сьогоднішнього недоброго ранку, окрім підступної ракетної атаки, відбулася ще одна атака ворога — проти Української асоціації футболу.

Росіяни просто не можуть пробачити нам своєї повної спортивної ізоляції та свого недопуску до відбору на Євро-2024, що стався дякуючи наполегливій позиції президента УАФ, члена виконкому УЄФА Андрія Павелка.

Саме з цим пов’язане сьогоднішнє незаконне утримання на кордоні України Генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Він разом з іншими представниками керівництва Асоціації прямував в офіційне відрядження до УЄФА.

Використовуючи своїх "козачків" в українських правоохоронних органах, спецслужби росії прагнуть помсти, тиску і блокування роботи УАФ. На жаль, але вчасно протидіяти таким "осередкам фсб" у своїх структурах в нацполіції та ОГП й досі не навчилися.

У мене особисто немає сумніву в тому, що це російське замовлення, яке тут у нас виконують гарно замасковані пішаки.

Судіть самі: учора ввечері один з експрезидентів футбольного клубу, який міг мати бізнес-зв’язки зі ставлениками рф на кшталт Козака-Медведчука, закликає до руйнації УАФ. А вже зранку наступного дня інший "козачок", якого звинувачували в хабарництві та зв’язках із проросійськими політиками "ОПЗЖ", підписує проти співробітників УАФ незаконні клопотання.

Напевно, фабрикація звинувачень, беззмістовні папірці під виглядом процесуальних документів, за умислом агресора мають відбити в УАФ бажання займатися питаннями підготовки до проведення чемпіонату світу-2030?! Марний розрахунок.

Юрій вже перетнув кордон і прямує до УЄФА. Наші юристи знають свою справу. Але цей випадок — дуже кричущий. Ворог дійсно атакує з багатьох фронтів одночасно", — написав Протасов у Facebook.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вручили підозру віце-президенту УАФ Запісоцькому.