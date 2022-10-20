Україна

Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран прокоментував другу перемогу своєї команди у нинішньому сезоні УПЛ, яка була здобута у матчі проти харківського Металіста 1925.

"Приїхали до Києва за день до матчу і в той день сталися три вибухи на Лівому березі. Безумовно, хлопці і так перебували не у такому психологічному стані як в Ужгороді. Але наступного дня виспались, тривоги вночі не було, всі перебували у гарному настрої. Тривога пролунала по дорозі до Ковалівки. Як результат, гру , яка затримала наш поєдинок і ми просиділи у бомбосховищі три з половиною години. Для обох команд це було дуже важко. Я сказав хлопцям, хто проявить характер, продемонструє бійцівські якості, краще налаштується, той і переможе. Дуже вдячний хлопцям за цей поєдинок, тому що в таких умовах дуже важко грати. Коли в кінці поєдинку два літаки пролетіли над стадіоном, це, звичайно, не так просто. Головне, що ми перемогли. І я дуже вдячний футболістам за цю гру. Ми здобули дуже важливі три очки.

У першому таймі ми переграли суперника. Ми провели 45 хвилин на хорошому рівні: пресингували багато, поки були сили і моменти створювали. У Вишневського й Кулієва були гарні можливості відкрити рахунок. А після перерви трохи підсіли, а суперник додав. Гра йшла на рівних – суперник міг забити і Воробчак міг. Добре, що нам вдалось відзначитись після стандартного положення.

В кінці ми віддали ініциативу, тому що хотіли зберегти рахунок і досягли свого. Бандура відіграв досить непогано на виходах, тому, що було багато навісів з флангів. Всі віддали свої сили і травмований Гончар, і Нємчанінов догравали, як то кажуть, на морально вольових якостях.

Ми розуміли, що Іван відіграв сім поєдинків поспіль, йому було важко. Рогозинський набирав цей час форму, адже він із нами не проходив збори. Побачили, що потрібно провести ротацію. В принципі, Валерій відіграв непогано, але його не вистачило на весь поєдинок і ми планували цю заміну. Іван вийшов досить впевнено.

Коли ми забили, я не одразу зрозумів, хто саме наніс удар, тому що під час кутового було скупчення гравців у штрафній площі. Коли мені сказали, що Твердохліб, згадав перемогу над Інгульцем, у якій він відзначився і я сподівався, що ми і цей матч доведемо до перемоги", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

Раніше головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував поразку своєї команди в грі проти Минаю (0:1).