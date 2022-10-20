Семен Вовченко, НК Верес
20 жовтня 2022, 19:49
Захисник рівненського Вереса Семен Вовченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Львова (3:1), у якому він відзначився голом.
"Дуже позитивні емоції. Ми перемогли. Це була наша вольова перемога. Поступалися — 0:1, зуміли відігратися і вийти вперед.
Радий, що допоміг команді перемогти. Це дуже приємно. В кожній грі хочеться забивати. Нарешті вдалося це зробити. Тому, дуже радію цьому", - наводить слова Вовченка прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Верес.