Україна

Семен Вовченко відзначився дебютним голом у футболці Вереса

Захисник рівненського Вереса Семен Вовченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Львова (3:1), у якому він відзначився голом.

"Дуже позитивні емоції. Ми перемогли. Це була наша вольова перемога. Поступалися — 0:1, зуміли відігратися і вийти вперед.

Радий, що допоміг команді перемогти. Це дуже приємно. В кожній грі хочеться забивати. Нарешті вдалося це зробити. Тому, дуже радію цьому", - наводить слова Вовченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Верес.