Україна

Сергій Булеца поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Півзахисник луганської Зорі Сергій Булеца прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (4:0).

"Ми знали, що буде важко. Чорноморець — команда з характером та грає у високий пресинг. Треба було забити першими і потім нам було легше.

З моїм голом була комбінація через центр на фланг – я відчував, що треба туди побігти.

Після перерви ми не розслабилися, бо ми розуміли, що вони бігтимуть уперед, бо хотіли забити. У нас була концентрація і ми не дали слабини.

Ми звернули увагу, що часто пропускаємо голи. Розмовляли про це між собою. Я привітав Мацапуру, що він відстояв на нуль — це психологічно краще і для команди, і для нього", — сказав Булеца в інтерв'ю клубній прес-службі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Зоря.