До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.
ФК Динамо Київ
23 жовтня 2022, 11:59
У дев'ятому турі української Прем'єр-ліги київське Динамо проведе домашній матч проти полтавської Ворскли.
Матч відбудеться сьогодні, 23 жовтня, на стадіоні імені В. Лобановського. Початок о 13:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу:
Після шести ігор Динамо набрало дев'ять очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Ворскли сім балів після восьми ігор та 12 позиція.
Слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо – Ворскла можна буде на Football.ua.