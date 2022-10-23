Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У дев'ятому турі української Прем'єр-ліги київське Динамо проведе домашній матч проти полтавської Ворскли.

Матч відбудеться сьогодні, 23 жовтня, на стадіоні імені В. Лобановського. Початок о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу:

Після шести ігор Динамо набрало дев'ять очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Ворскли сім балів після восьми ігор та 12 позиція.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо – Ворскла можна буде на Football.ua.