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  • Україна

    23 жовтня 2022, 21:46

    Металіст — Дніпро-1 0:1 Відео голу та огляд матчу

    До вашої уваги — найкращі моменти матчу 9-го туру УПЛ.

    Сарапій, Когут і Кучер, СК Дніпро-1
    Сарапій, Когут і Кучер, СК Дніпро-1 23 жовтня 2022, 21:46

    У грі дев'ятого туру чемпіонату України лідер першості Дніпро-1 за рахунок голу Ігоря Когута наприкінці зустрічі здобув перемогу над харківським Металістом.

    Тим самим підопічні екс-керманича "жовто-синіх" Олександра Кучера знову обійшли за очками Шахтар, який має гру у запасі. Команда Олега Ратія у свою чергу перебуває на шостій сходинці.

    Огляд матчу:

    Металіст — Дніпро-1 0:1
    Гол: Когут, 85

    Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Федорів (Порох, 46), Каплієнко (Клименчук, 46) — Чайковський (Багачанський, 83) — Книш, Танковський (Чідомере, 64), Панасенко, Підлепенець — Прядун.

    Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко — Танчик (Кононов, 83), Піхальонок, Гуцуляк (Когут, 54) — Довбик.

    Попередження: Танковський, Демченко, Чідомере — Бабенко, Сарапій, Кононов, Когут.

    На 89-й хвилині був вилучений Данило Книш (Металіст) (грубе порушення).
    Нагадаємо, паралельно з матчем в Ужгороді у Києві Динамо розписало мирову з полтавською Ворсклою.

    Команди

    Дніпро-1 Металіст

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