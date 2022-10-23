Україна

Післяматчевий коментар головного тренера рівненців.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поспілкувався з журналістами на післяматчевій прес-конференції після матчу з луганською Зорею (0:1).

Зазначимо, що вирішальним у грі став гол Дениса Антюха. Колишній вінгер Колоса та Динамо забив свій першій м'яч у складі Зорі.

"Подякував футболістам за гру. Вважаю, ми несправедливо сьогодні програли. Хороша, бойова гра. Ми створили моменти, але не реалізували їх. Перший же удар у площину наших воріт — рикошет і гол.

Везіння треба заслужити. До футболістів запитань нема. Всі старалися, хотіли перемогти. Тим паче, сьогодні ми грали проти дуже хорошої команди. Не пощастило.

Ми мали хороші контратаки. Не вистачало везіння і, десь майстерності. Не було заключного пасу під вирішальний удар. Агресія була від нас, старання… Найбільше питань — до реалізації".

Також 48-річний фахівець прокоментував те, що Верес досі не перемагав на рідному стадіоні Авангард після реконструкції. На оновленій арені "червоно-чорні" зіграли внічию з Рухом, а згодом програли Металісту і Зорі.

"Фактор домашнього стадіону міг тиснути на нас у перших матчах. На жаль, не можемо виграти поки вдома. Хотілося б цю смугу подолати якнайшвидше. Щоб почуватися впевненіше. Але сьогодні по грі питань нема в мене. Ми не заслужили на поразку. Ні в чому не програли супернику, окрім результату.

Будемо робити все, що в наших силах, щоб здобувати очки у наступних матчах" — підсумував Вірт.

Нагадаємо, своїми думками від гри поділився і наставник Зорі Патрік ван Леувен.