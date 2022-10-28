Команди УПЛ впізнали арбітрів на десятий тур чемпіонату України.
Микола Балакін, ФК Динамо Київ
28 жовтня 2022, 11:40
Починаючи з п'ятниці до понеділка (28-31 жовтня) пройдуть матчі десятого туру української Прем'єр-ліги.
Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема, матч Динамо — Кривбас обслужить Микола Балакін з київської області.
Система ВАР буде присутня на матчі між донецьким Шахтарем та Олександрією, який обслужить Віталій Романов із Дніпра. За відеоповторами спостерігатиме Євген Арановський із Києва.
Всі призначення:
28 жовтня, п'ятниця
17:00 Металіст 1925 — Зоря — Володимир Новохатній (Київ)
29 жовтня, субота
13:00 Ворскла — Минай — Олександр Омельченко (Слов'янськ)
17:00 Шахтар — Олександрія — Віталій Романов (Дніпро)
Арбітр ВАР: Євген Арановський (Київ)
30 жовтня, неділя
13:00 Дніпро-1 — Чорноморець — Катерина Монзуль (Харків)
13:00 Львів — Металіст — Олександр Солов'ян (Київ)
17:00 Динамо — Кривбас — Микола Балакін (Київська область)
31 жовтня, понеділок
13:00 Колос — Верес — Максим Козиряцький (Запоріжжя)
Раніше повідомлялося, що матч 10 туру УПЛ Інгулець — Рух було перенесено.