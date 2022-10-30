Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У десятому турі української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату Дніпро-1 у домашньому матчі прийме одеський Чорноморець.

Матч відбудеться сьогодні, 30 жовтня, о 13:00 за київським часом. Гра проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді.

Пряма трансляція матчу:

Після восьми ігор Дніпро-1 лідирує у чемпіонаті, набравши 22 очки, що на два більше, ніж у Шахтаря. У Чорноморця лише три бали та нуль перемог — як наслідок останнє місце.

Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.