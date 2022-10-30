До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.
СК Дніпро-1
30 жовтня 2022, 12:45
У десятому турі української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату Дніпро-1 у домашньому матчі прийме одеський Чорноморець.
Матч відбудеться сьогодні, 30 жовтня, о 13:00 за київським часом. Гра проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді.
Пряма трансляція матчу:
Після восьми ігор Дніпро-1 лідирує у чемпіонаті, набравши 22 очки, що на два більше, ніж у Шахтаря. У Чорноморця лише три бали та нуль перемог — як наслідок останнє місце.
Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.