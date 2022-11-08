Україна

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти Інгульця (0:1).

"Можна сказати, що ми погано зіграли сьогодні. Знали заздалегідь, що це буде важкий поєдинок. Чи не єдиний момент суперника у першому таймі і ми пропустили гол.

Нам було потрібно активно розпочати другий, але не вийшло. Не зважаючи на нереалізоване пенальті у нас після цього були ще моменти. Нам було сьогодні дуже важко і грати, і забивати", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Зоря.