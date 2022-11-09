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Коментар головного тренера Дніпра-1 після перемоги над Колосом.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди над ковалівським Колосом у матчі 12 туру УПЛ (3:1).

Відзначимо, що хет-трик на свій рахунок записав Артем Довбик, а самі "дніпряни" закріпилися на першій сходинці УПЛ.

"Дуже емоційна гра була. Команда суперника була дуже агресивно налаштована, було багато боротьби і фолів. Але у тому графіку, в якому ми граємо, хочу у першу чергу подякувати своїм футболістам, адже вони за шостий день грають вже третій матч. Я, мабуть, ще ніколи не бачив такого календаря. Але нічого, ми будемо грати.

Звичайно, що є травмовані і є певний осад від перемоги, адже ми знову втратили гравця, тим більше, що у нас зараз кожен футболіст на рахунку. Так що будемо відновлюватися і готуватися далі. Сьогодні, повторюся, було багато емоцій. Ми непогано виглядали, контролювали м’яч, не дивлячись на те, що суперник нас постійно пресингував і шукав наші помилки. Але ми вистояли і здобули заслужену перемогу.

Я вважаю, що не треба дуже коментувати суддівство, тому що це футбол і емоції. Тут треба спокійно сідати і дивитися гру. А так – це емоції, адже кожен прагне перемогти і завжди хтось буде незадоволений. Так що не бачу тут ніяких проблем".

Після загального коментаря і питання про суддівство Кучер відповів на питання про Артема Довбика, який знову вийшов на перше місце серед бомбардирів УПЛ.

"Так, Артем забив тричі – молодець, але він не один грає. У нас є команда і не важливо, хто саме забиває. Треба здобувати перемоги у кожній грі. Забив Артем – молодець! Заб’є хтось інший – теж молодець! Перемагає команда, перш за все. Якщо ми і далі будемо грати із таким настроєм, будемо на полі однією командою, то у нас і далі будуть хороші шанси перемагати".

Серед іншого, тренер прокоментував жеребкування стикових матчів Ліги Конференцій, в яких "дніпряни" знову зіграють з кіпрським АЕКом із Ларнаки.

"Ніяких емоцій не було. Так, звичайно, розумів, що ми грали із цією командою, але тепер це вже буде інша історія. Будемо до неї готуватися".

Насамкінець 40-річний спеціаліст прокоментував травму Олексія Гуцуляка, який залишив поле по перерві.

"Треба закінчити чемпіонат, а потім ми вже будемо сідати і розмовляти, хто нам буде потрібен. Зараз у нас є колектив і група людей, з якими ми і будемо працювати" — підсумував Кучер.

Нагадаємо, також у середу Шахтар здобув перемогу над Вересом, а Кривбас — над Ворсклою.