Україна

Дивіться на Football.ua найкращі моменти гри чемпіонату України.

У матчі дванадцятого туру УПЛ Шахтар впевнено обіграв рівненський Верес — 2:0. Голами відзначилися Михайло Мудрик і Дмитро Криськів, перший з них реалізував пенальті.

Зазначимо, що після гри до роздягальні "гірників" зайшли захисники України. Головний тренер донецького клубу Ігор Йовічевіч подякував ЗСУ на післяматчевій прес-конференції.

Дивіться відео голів та огляд матчу:

Верес — Шахтар 0:2

Голи: Мудрик, 30, Криськів, 65

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц (Курко, 77), Кучеров, Дахновський (С. Шестаков, 81), С. Шарай (Лебеденко, 69), В. Шарай (Сергійчук, 69) — Гайдучик (М. Шестаков, 69).

Шахтар: П'ятов — Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козік, 89) — Степаненко (Назарина, 66), Мудрик (Очеретько, 89), Судаков (Петряк, 66), Бондаренко, Криськів — Траоре (Сікан, 73).

Попередження: Кльоц — Степаненко.