29-річний українець забив 44 м'ячі у матчах чемпіонату України.
Віталій Буяльський, ФК Динамо Київ
11 листопада 2022, 10:20
Учора київське Динамо у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги обіграло Олександрію (3:1).
У цьому матчі черговим голом у складі "біло-синіх" відзначився півзахисник Віталій Буяльський, для якого це був 60 результативний удар у футболці киян.
Буяльський забив 44 м'ячі у матчах УПЛ, 14 у єврокубках та по одному у Кубку та Суперкубку України.
Також наголошується, що Віталій став 11 гравцем Динамо, який підкорив такий рубіж за часи незалежності України.
Буяльський повторив свій рекорд щодо результативності в одному сезоні. Раніше він забивав по дев'ять голів у сезонах-2019/20 та 2021/22.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Олександрія.