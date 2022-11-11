Україна

29-річний українець забив 44 м'ячі у матчах чемпіонату України.

Учора київське Динамо у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги обіграло Олександрію (3:1).

У цьому матчі черговим голом у складі "біло-синіх" відзначився півзахисник Віталій Буяльський, для якого це був 60 результативний удар у футболці киян.

Буяльський забив 44 м'ячі у матчах УПЛ, 14 у єврокубках та по одному у Кубку та Суперкубку України.

Також наголошується, що Віталій став 11 гравцем Динамо, який підкорив такий рубіж за часи незалежності України.

Буяльський повторив свій рекорд щодо результативності в одному сезоні. Раніше він забивав по дев'ять голів у сезонах-2019/20 та 2021/22.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Олександрія.