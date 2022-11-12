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Румунський фахівець назвав матч, після якого ледь не пішов із Динамо.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про те, що був готовий залишити київський клуб після поразок від Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"У всіх матчах ми грали однаково, проблема була у наших гравцях – вони їздили по 7-8 годин, поїздки та поїздки. Було дуже складно до цього звикнути. Нам було важко, ми програли Бенфіці, яка, як ви бачите, добре виглядає.

Ці поїздки автобусом нам усе зіпсували. Ми втратили кілька важливих очок, і було видно відсутність реакції гравців. Це була розслабленість, поверховість, ми програвали наприкінці — на 93 та 94 хвилинах. Те саме в Лізі Європи з Фенербахче та Ренном. Я серйозно поговорив з гравцями і сказав, що ми повинні повернути дурно втрачені очки.

Ми мали дуже багато розмов, але після гри з Бенфікою, чесно кажучи, я хотів піти. Мені у моєму віці нелегко їздити десять годин автобусом. Я звик боротися за титули, але потрапив у ситуацію, коли не міг контролювати те, що відбувається. Але я залишився, я думав, що ненормально піти, особливо з огляду на те, через що проходять ці люди.

Ми сподіваємося, що повернемося, що в якийсь момент все зупиниться, позбавимося цього варварства, повернемося до нормального життя. Я ніколи не зрозумію, що змушує людей підтримувати цю війну. Коли мир – все красиво, на війні все некеровано. Так було й у 2014 році, коли я їздив до Києва та грав матчі із Шахтарем після окупації Донецька. Тоді я був у літаку, тепер я в автобусі", - наводить слова Луческу Sport Total FM.

Нагадаємо, Динамо залишилося без єврокубків, вилетівши з групи Ліги Європи, посівши четверте місце. В українській Прем'єр-лізі кияни набрали 19 очок після 10 ігор та посідають п'яте місце у турнірній таблиці.