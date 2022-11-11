Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти Руху (2:1).

"Враження позитивне, тому що перемогли, але все ж двояке. Добре зіграли перший тайм, а у другому була нервозність. Дякую хлопцям за перемогу.

На мій погляд, такі матчі виграє захист. У першому таймі ми не допустили жодної помилки, у другому – так само. А нервозність після виходу з роздягальні – будемо розбиратися.

У нас дуже мало очок, їх потрібно набирати. Сьогодні казали хлопцям, що будь-яка гра – Динамо, Шахтар чи Рух – нам потрібні три очки. Вони й самі все розуміли, ми намагалися трохи опустити рівень цього психологічного тиску.

Вчора показали декілька фільмів мотиваційних, які не мали жодного відношення до цієї гри. По тому, як ми зіграли в першому таймі, бачу, що нам вдалося", - наводить слова Дулуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Рух.