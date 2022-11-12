Україна

Андрій Павелко привітав мешканців міста зі звільненням з окупації.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував визволення Херсона від військ країни-терориста.

"Вітаю Херсон, всіх херсонців, серед яких є і члени нашої команди УАФ, зі звільненням від рашистів-окупантів. Завдяки Збройним силам України!

Важко навіть уявити, що довелось пережити жителям міста протягом восьми місяців окупації, але Україна завжди перемагає. Хоробрістю наших воїнів і вірою всього українського народу!

В УАФ готуємось до повернення футбольних команд з Херсона і області до змагань серед чоловічих, жіночих і юнацьких команд. Як готуємось до відродження українського футболу на всій території Незалежної України", — написав Павелко у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Херсон повертається під контроль України.