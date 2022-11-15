Україна

Драган Ловрич поділився своїми думками після гри з Металістом.

Захисник Кривбасу Драган Ловрич прокоментував перемогу своєї команди у матчі 13 туру УПЛ проти харківського Металіста (1:0).

"Дуже важлива перемога, ми зробили хорошу роботу. В першому таймі ми могли забити два чи три голи. Але могли й пропустити, тому нічия – закономірний результат до перерви. Але завдяки тому, що забили у середині другого тайму, заграли спокійніше. Й зуміли зберегти перевагу в рахунку до фінального свистка. Ми заслужили цю перемогу.

Після Руху у нас була деяка психологічна прірва, й було важкувато налаштуватись далі. Але зуміли переграти Ворсклу, й сьогодні вдалось повторити переможний результат. Тепер необхідно добре підготуватись до Металісту 1925. Нас влаштує тільки перемога", - наводить слова Ловрича прес-служба клубу.

Раніше Football.ua виділив головні моменти та підбив підсумки 13 туру УПЛ.