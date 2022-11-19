Україна

Слова головного тренера Шахтаря після поразки від колишньої команди.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевич поділився враженнями від матчу своєї команди проти СК Дніпро-1, який тренував у минулому сезоні.

Зазначимо, що "гірники" поступилися "дніпрянам" із рахунком 1:2. На нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку між лідерами УПЛ.

"Ми маємо зараз, після матчу, привітати Дніпро-1 з перемогою. Варто віддати належне: команда чудово виглядає, потужно, з прагматичним футболом, пропонуючи гру в просторі через Довбика з його характеристиками та якістю. Те, що ми задумали, особисто я задумав, не вийшло, і рахунок може дати такий короткий аналіз.

Проте ми однаково не хотіли відступати від нашої гри через контроль м’яча: тримати м’яч, витягувати, грати між лініями, загострювати. Але сьогодні вийшло так, що простір, який пропонував Дніпро-1, був ефективнішим, ніж м’яч. Вони використовували простір у контратаках, і це дозволило їм забити два голи. І ми повинні витримати удар, повинні використати цю поразку та здійснити аналіз.

Іще багато турів попереду, багато очок попереду, однак сьогодні вийшло так, що Дніпро-1 забив два м’ячі, й можемо сказати, що заслужив перемогу" — підсумував хорватський спеціаліст.

Своїми враженнями від поєдинку вже встиг поділитися й опонент Йовічевича — Олександр Кучер.