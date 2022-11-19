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Коментар головного тренера Дніпра-1 після перемоги над Шахтарем.

Головний тренер СК Дніпро-1 поспілкувався з пресою після матчу своєї команди проти Шахтаря — 2:1.

Ця перемога дозволила "спортклубівцям" закріпитися на першому місці, відірвавшись від "гірників" на 8 пунктів. Щоправда, ті мають гру у запасі.

"Цікава гра була. Готувалися ми до цього матчу, адже усі розуміли, що, як казали, це матч першого кола. Могло бути по-різному. Протистояли команди, які люблять грати у футбол, і усі хотіли показати хорошу гру, плюс турнірне становище говорило само за себе, тому матч звичайно був принциповий.

Було багато моментів, напруга була. Спочатку ми пропустили. Так, скажу, що Мудрику треба багато уваги приділяти, адже він з середини поля протягнув і забив гол.

Але хлопці – молодці! Вони не розвалилися після пропущеного голу, а грали так, як ми і домовлялися. Відновили рівновагу, могли ще забивати у першому таймі, коли ми добре зіграли при стандартах, а фарт був на боці «Шахтаря». Проте зуміли забити у другому таймі і гра була під нашим контролем, оскільки «Шахтар» не завдав нам особливих проблем. При цьому гірники – хороша команда, ми добре позиційно зіграли, не стали впадати у штрафний майданчик.

Хлопці – молодці і я їм дуже дякую. Дуже важка і дуже потрібна для нас перемога була, звісно, рухаючись від турнірного становища".

Насамкінець Кучер відповів на питання, наскільки психологічно було непросто було грати, розуміючи, що протистоїть Шахтар.

"Ми розуміємо, що це дуже добра команда – гранд українського і європейського футболу, яка вміє грати у футбол і там дуже добрі виконавці. Звичайно, готувалися до цього, що вони контролюють м’яч, але сьогодні я не скажу, що вони сильно його контролювали. Десь, плюс-мінус, рівний контроль м’яча був. Ми теж не б’ємо його куди попало, а намагаємося грати у футбол і щось трошечки у нас виходить" — підсумував 40-річний фахівець.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд матчу між лідерами чемпіонату України.