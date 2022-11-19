Україна

Це сталося у матчі проти його колишньої команди.

У суботу, 19 листопада, донецький Шахтар поступився СК Дніпро-1 у матчі 14 туру УПЛ. Голом у складі "гірників" відзначився Михайло Мудрик, на що своїми точними ударами відповіли двоє інших гравців збірної України — Олександр Піхальонок та Артем Довбик.

Ця поразка стала першою для Ігора Йовічевіча та чолі "оранжево-чорних" у рамках УПЛ. До того хорватський спеціаліст виграв у ролі головного тренера Шахтаря 8 матчів чемпіонату України, а ще 3 завершилися внічию. Символічно, що перше фіаско сталося саме у грі проти колишньої команди Йовічевіча.

Раніше Ігор програв лише один офіційний матч Шахтаря — сталося це у грі Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Також слід сказати, що "гірники" не програвали в УПЛ з 7 серпня 2021 року, коли у Києві поступилися Олександрії з аналогічним рахунком 1:2. Якщо ж брати виїзні поєдинки, то остання поразка Шахтаря у чемпіонаті України датується 24 квітня 2021, коли у суперниках команди Луїша Каштру була все та ж Олександрія.