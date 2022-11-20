ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гра Катару запам'яталася з не дуже хорошої сторони.

У неділю, 20 листопада, розпочався чемпіонат світу-2022. У стартовому поєдинку Катар протистояв Еквадору і програв із рахунком 0:2 — дублем відзначився Еннер Валенсія.

Тим самим збірна Катару увійшов до історії футболу як перша команда, яка першою програла у матчі-відкритті Мундіалю.

Практика розпочинати світову першість з гри господаря, а не чинного переможця турніру, бере свої початки у 2006 році. Тоді турнір почався з поєдинку між Німеччиною та Коста-Рикою, хоча тріумф у попередньому розіграші був за бразильцями.

"Бундестім" здобула перемогу над своїм суперником із рахунком 4:2, за 4 роки ПАР розписала нічию 1:1 з мексиканцями, у 2014 році бразильці переграли хорватів 3:1, а у 2018 збірна країни-терориста обіграла Саудівську Аравію. З п'ятої спроби господар програв.

Відзначимо, що вперше в історії перший гол Мундіалю був забитий з пенальті.