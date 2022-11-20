ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Латиноамериканська збірна здобула три очки завдяки дублю свого провідного бомбардира — Еннера Валенсії.

Багато чудернацьких для європейського та досвідченого світового вболівальників футболу принесла звістка щодо проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі. Чого вартував лишень той факт, що це був перший в історії зимовий мундіаль, який при цьому фактично навпіл розрізав звичний європейський клубний сезон. Щодо якоїсь прискіпливої та тривалої підготовки в цьому контексті взагалі не йшлось, хоча й учасників стартового матчу турніру, для якого звичним чином виділили окремий день, це питання було не стільки принциповим.

І хоча збірні господарів турніру, Катару, та Еквадору могли взагалі не зіграти в цей день, згідно початкового розіграшу, проте все ж таки організатори бодай у цьому питанні спробували залишитись осторонь нововведень. Знайомитись із "бордовими" для більшості глядачів узагалі доводилось ледь не вперше в житті. Що поробиш, нечасто нам вдається переглядати матчі чемпіонатів Ближнього Сходу. А ось із багатьма футболістами "триколору", накшталт Еннера Валенсії з Фенербахче, Мойсеса Кайседо та Первіса Еступіньяна з Брайтона, ми так чи інакше перетинались під час багатьох європейських турнірів.

Насичена різними культурними та історичними елементами процедура відкриття турніру познайомила нас із місцевою атмосферою, проте все ж таки вболівальники більше очікували на появу на полі головних дійових осіб цього вечора. Геть незнайомий склад Катару, кілька відомих на широкий загал прізвищ із боку Еквадору — ми фактично поринали в цілком нову пригоду, тож очікувати можна було будь-чого.

Проте в підсумку клас південноамериканського колективу виявився вищім, що стало помітно вже з перших спроб господарів пов’язати власні розіграші кількома передачами на чужій половині та відповідному пресингу з боку гостей, який уміло цьому ставав на заваді. "Триколор" переважав, і при чому помітно. А вже на четвертій хвилині ворота Аль-Шеєба були уражені зусиллями Еннера Валенсії, який головою замкнув чудернацький пас через себе від Торреса, який опинився на правому фланзі штрафного, коли голкіпер суперників начудив із виходом на перехоплення закидання з глибини.

Однак радість футболістів Фелікса Санчеса була передчасною — бригада арбітрів на VAR побачила офсайд у момент передачі в напрямку володінь Катару, хоча епізод виявився настільки рідкісним, що розбирати його можна й тривалий час після гри. Тим часом Еквадор продовжив виключно збільшувати тиск на чужій ворота, а захист катарців поступово дедалі частіше втрачав суперників у власному штрафному. Це в підсумку призвело до пенальті, яке Валенсія заробив у центральній зоні, прокинувши м’яч повз голкіпера.

Власне постраждалий і поклав м’яч у правий нижній кут. Гра від цього моменту почала розкриватись, бо господарі не могли залишатись осторонь від подій на футбольному полі, ось тільки нічого конкретного, окрім як відчайдушно бити гравців Густаво Альфаро в них не виходило. Катар нервував, нахапався попереджень, а згодом пропустив і другий м’яч, коли той-таки Валенсія головою перевів у дальній кут м’яч на завершення подачі з правого флангу від Пресіадо.

Події першого тайму на цьому себе фактично вичерпали, бо за тотальною перевагою однієї команди над іншою геть не було помітно шляхів для відступу для останніх. Катар намагався збільшити оберти на початку другого тайму, проте стикнувся з банальним дефіцитом ідей для розвитку наступів, тож суперникам було нескладно відтіснити гравців Санчеса подалі від власних воріт.

Еквадор зі свого боку нагнітав стан справ на полі виключно окремими епізодами, і змарнував кілька непоганих нагод під завісу основного часу. Власне, приблизно тоді господарі могли б і потішити власних фанатів, які передчасно почали залишати місця на трибунах, проте Мунтарі змарнував виключну нагоду під час закидання до правого флангу штрафного з глибини.

У наступному турі Катар прийматиме Сенегал, а Еквадор зіграє проти Нідерландів.Катар —0:2Валенсія, 16 (пен.), 31Аль-Шеєб — Мігел, Аль-Раві, Хоухі, Абделькарім Хассан, Ахмед — Будьяф, Хатім — Аль-Хайдос (Ваад, 72), Алі (Мунтарі, 72), Афіф.Галіндес — Пресіадо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Ібарра (Сармієнто, 67) — Валенсія (Сіфуентес, 77), Естрада (Родрігес, 90).Попередження: Аль-Шеєб, Алі, Будьяф, Афіф — Кайседо, Мендес