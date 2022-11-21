Поєдинок розпочнеться о 14:00.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
21 листопада 2022, 13:20
У понеділок, 21 листопада, о 14:00 відбудеться матч 14 туру чемпіонату Україну між Вересом і Динамо.
Не дивлячись на номінально домашній для рівненців статус гри, вона відбудеться на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.
Вже стали відомі стартові склади команд:
Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Мірошник, Є. Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай, Гайдучик
Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим
Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бесєдін, Кендзьора.