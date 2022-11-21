Україна

Поєдинок розпочнеться о 14:00.

У понеділок, 21 листопада, о 14:00 відбудеться матч 14 туру чемпіонату Україну між Вересом і Динамо.

Не дивлячись на номінально домашній для рівненців статус гри, вона відбудеться на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Вже стали відомі стартові склади команд:

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Мірошник, Є. Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай, Гайдучик

Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бесєдін, Кендзьора.