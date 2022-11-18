Україна

У хавбека рівненського клубу дискваліфікація.

Півзахисник Вереса Геннадій Пасіч не зможе допомогти своїй команді у матчі 14 туру УПЛ проти київського Динамо. Про це повідомляє прес-служба клубу.

В минулому матчі проти Олександрії Пасіч отримав четверту жовту картку, що означало, що він пропустить наступну гру через дискваліфікацію.

Нинішнього сезону Пасіч провів дев'ять поєдинків, але поки що без результативних дій.

Нагадаємо, матч Верес – Динамо відбудеться 21 листопада у Києві.

Раніше клубний лікар Вереса розповів про стан Шарая, якого рятували 10 хвилин.