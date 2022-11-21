Україна

Капітан закарпатського клубу зміг відстояти на нуль у матчі проти Металіста.

Минай у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом (1:0).

У цьому матчі взяв участь капітан закарпатського клубу Олександр Бандура, який зміг залишити свої ворота у недоторканності.

Для 36-річного українця це був 61 сухий матч у чемпіонаті України у складі різних клубів. За цим показником Бандура випередив Іллю Близнюка та Віталія Руденка.

Свій перший матч без пропущених голів Олександр провів 12 березня 2011 проти Севастополя за донецький Металург. 27 сухих матчів Бандура провів за Металург, 18 за Верес та Львів, 8 за Рух, 4 за кам'янську Сталь та 4 за Минай.

Рекорсдменом за цим показником в УПЛ є колишній воротар київського Динамо Олександр Шовковський – 233 сухі матчі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай — Металіст.