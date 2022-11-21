Вашій увазі стартові склади США та Уельсу в третьому матчі другого ігрового дня чемпіонату світу.
КРІСТІАН ПУЛІШИЧ, GETTY IMAGES
21 листопада 2022, 20:14
Стали відомі стартові склади збірних США та Уельсу в матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу.
Стартовий склад збірної США: Тернер — Дест, Рім, Циммерман, Робінсон - Муса, Маккені, Адамс — Веа, Сарджент, Пулішич.
Запасні: Ааронсон, Акоста, де ла Торре, Джонсон, Єдлін, Картер Вікерс, Лонг, Морріс,Мур, Райт, Рейна, Рольдан, Скаллі, Феррейра, Хорват.
Стартовий склад збірної Уельсу: Хеннессі — Ампаду, Вільямс, Родом, Мефем, Девіс — Робертс, Джеймс, Ремсі - Бейл, Вілсон.
Запасні: Аллен, Вільямс, Ворд, Гантер,Гарріс, Девіс, Джонсон, Кабанго, Колвілл, Левітт, Лок'єр, Моррелл,Му,
Сміт, Сорба.
США та Уельс грають в одній групі з Англією та Іраном. Нагадаємо, сьогодні англійці здобули розгромну перемогу над іранцями — 6:2.